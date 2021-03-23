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حمودة عن سقوط بايدن على سلم الطائرة: "يبدو أن بوتين حسده"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:59 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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علق الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر،  على وقوع الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء صعوده على الطائرة ثلاث مرات متتالية عقب تمنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له بالصحة.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "يبدو أنه حسده، خاصة أنه هناك حملات قاسية على بايدن من الصحافة الروسية والتي تصفه بالجد".

وأضاف: "طبيعة بايدن هي طبيعة الكونجرس مان صاحب السلطة التشريعية الذي تعود على مناقشة الأمر ضمن مجموعة من المساعدين وهو ما يميزه بأنه لا ينفرد بالرأي ولا يترك الأمر للاجتهادات الشخصية مثل ترامب".

وتابع: "فسرت الصحف الأمريكية هذه الواقعة بأن السبب في وقوعه كانت الرياح الشديدة"، مستطردًا "الوقوع على سلم الطائر حادث يمكن أن يتعرض له إنسان حتى لو كان شاب صغير، ولكن الصحف الروسية كانت مركزة على عمر بايدن وكيف أنه تجاوز الـ75 سنة ولكنه رئيس قادر أن يصنع من قراره نوع من المناقشة الجماعية".

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