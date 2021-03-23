عادل حمودة: بوتين حول الاتحاد السوفيتي من دولة تعاني من فقر الدم إلى أخرى قوية

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الاتحاد السوفيتي من دولة تعاني من فقر الدم إلى دولة قوية وكان الدليل واضحًا خلال ما جرى في مباريات كأس العالم الأخيرة.





وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أمريكا عندما نقيس تأثيرها على العالم لا نقيسها بالقوة العسكرية فقط ولكن بالقوة الاقتصادية أيضًا، بخلاف روسيا التي تقيس قوتها بالقوة العسكرية".



