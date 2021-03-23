Advertisements

مفاجآت في تشكيل المنتخب المتوقع أمام كينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر سيكون على النحو التالي، " محمد الشناوي، محمد هاني،  أحمد حجازي، محمود الونش، أيمن أشرف، عمرو السولية، طارق حامد، محمد صلاح، محمد مجدي قفشة، تريزيجيه، مصطفى محمد".

وأشار إلى أنه إذا حدث اختلاف سيكون مشاركة محمد النني في وسط الملعب على حساب عمرو السولية فقط.

أخبار تهمك

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

منذ ساعة و 24 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 39 مصابا بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 12 ساعة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعة و نصف

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

12:14 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 39 مصابا بكورونا

12:54 ص

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها