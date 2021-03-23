مفاجآت في تشكيل المنتخب المتوقع أمام كينيا

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا، في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.





وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن التشكيل الأقرب لمنتخب مصر سيكون على النحو التالي، " محمد الشناوي، محمد هاني، أحمد حجازي، محمود الونش، أيمن أشرف، عمرو السولية، طارق حامد، محمد صلاح، محمد مجدي قفشة، تريزيجيه، مصطفى محمد".





وأشار إلى أنه إذا حدث اختلاف سيكون مشاركة محمد النني في وسط الملعب على حساب عمرو السولية فقط.



