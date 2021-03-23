بيان شديد اللهجة من الأرصاد حول طقس اليوم



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا جويًا شديد اللهجة يُحذر من حالة جوية بدأت من الساعة 11 مساء أمس الإثنين 22 مارس 2021وحتى الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021.



وأوضحت أن هذه الحالة ناتجة عن التغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقًا إلى جمهورية مصر العربية مما يؤدي إلى:



- نشاط رياح على معظ أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وتصل سرعى الرياج إلى (40- 50 كم\ ساعة) مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.



- الملاحة البحرية:



البحر المتوسط: مضطرب وارتفاع الموج (2.5: 3.5) متر

البحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج (3: 4) متر

منطقة خليج السويس: مصطرب جدًا وارتفاع الموج (3: 5) متر

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثارالناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

