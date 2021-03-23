عادل حمودة: أتوقع صدور عقوبات أمريكية ضد روسيا

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه يتوقع أن تصدر عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا بعد التجاذب الأخير بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فيلاديمير بوتين.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بعد المكالمة التي جرت بين بايدن وبوتين في 25 يناير عقب استلام بايدن السلطة رسميًا في الولايات المتحدة خرجت جميع التقارير لتؤكد بأن أمريكا وروسيا قد اتفقتا على الكثير من الأمور بينهما".



