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عادل حمودة: أتوقع صدور عقوبات أمريكية ضد روسيا
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:15 ص
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه يتوقع أن تصدر عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا بعد التجاذب الأخير بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فيلاديمير بوتين.
وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بعد المكالمة التي جرت بين بايدن وبوتين في 25 يناير عقب استلام بايدن السلطة رسميًا في الولايات المتحدة خرجت جميع التقارير لتؤكد بأن أمريكا وروسيا قد اتفقتا على الكثير من الأمور بينهما".
وتابع "كان هناك توقعات بظهور اتفاق حقيقي يختلف عن الخناقة الواضحة والصراع الحاد الذي ظهر على السطح بين الرئيسين، وإذا كانت روسيا لم تنجح في التأثير على نتيجة انتخابات الولايات المتحدة فإنه من المتوقع أن تنجح الولايات المتحدة في التأثير بالانتخابات الروسية القادمة بشكل أو بآخر، وعلى الرغم أن بوتين قد تضاعفت قوته أكثر من 600% ولكنه في نفس الوقت وبنفس القوة من الممكن أن يعاني من مصاعب قادمة".
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