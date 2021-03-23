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يوسف الحسيني: "فات وقت الهزار .. حافظوا على حياتكم باللقاح" (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:49 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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طالب الإعلامي يوسف الحسيني المواطنين بتناول اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، معقبًا:" خلال الاسبوع اللي فات شوفت إصابات كبيرة بشكل مفاجئ، حاجة تخض مش هزار، والأعراض شديدة عند البعض"

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين: "لو سمحتوا أرجوكم، نسيبنا من الهزار، وناخد اللقاح، يا جماعة والله لمصلحتكم، ولو انتمش خايف على نفسك خاف على أقاربك"

وأضاف:"أحنا في فصل الربيع المعروف برياح الخماسين، وممكن الفيروس يكون بيتنقل أسرع في هذا الوقت، رغم تطبيق التباعد الاجتماعي".

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