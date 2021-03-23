يوسف الحسيني: "فات وقت الهزار .. حافظوا على حياتكم باللقاح" (فيديو)

طالب الإعلامي يوسف الحسيني المواطنين بتناول اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، معقبًا:" خلال الاسبوع اللي فات شوفت إصابات كبيرة بشكل مفاجئ، حاجة تخض مش هزار، والأعراض شديدة عند البعض"





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين: "لو سمحتوا أرجوكم، نسيبنا من الهزار، وناخد اللقاح، يا جماعة والله لمصلحتكم، ولو انتمش خايف على نفسك خاف على أقاربك"



