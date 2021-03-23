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المقاصة: اتخذنا قرار تاريخي بالموافقة على رحيل إيهاب جلال للإسماعيلي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:12 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن ناديه اتخذ قراري تاريخي، بالموافقة على رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب النادي الإسماعيلي.

وتعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال، ليتولى تدريب فريق الكرة خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، بسبب سوء النتائج.

وقال بكري سليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"إيهاب جلال، مدرب قدير، وكان من الصعب الموافقة على رحيله، ولكن الإسماعيلي من الأندية المحببة للجميع في مصر وهو اول من أدخل البهجة في الكرة المصرية، بفوزه ببطولة افريقيا على حساب انجلبير، لذلك كان من الصعب رفض طلبه بالتعاقد مع جلال".


وأضاف :"عندما يطلب النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال، لإنقاذ الفريق من الهبوط، فكان من الطبيعي أن يوافق المقاصة".

وتابع :"المقاصة لم يتحايل على القوانين واللوائح، ووجهنا خطاب شكر لإيهاب جلال، على الفترة التي قضاها مع الفريق"، مؤكدًا :"اتخذنا قرار تاريخي، بالموافقة على إنتقال جلال، لتدريب الإسماعيلي".

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