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المقاصة: اتخذنا قرار تاريخي بالموافقة على رحيل إيهاب جلال للإسماعيلي
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:12 ص
محمد زكي
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أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن ناديه اتخذ قراري تاريخي، بالموافقة على رحيل إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب النادي الإسماعيلي.
وتعاقد الإسماعيلي مع إيهاب جلال، ليتولى تدريب فريق الكرة خلفًا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق، بسبب سوء النتائج.
وقال بكري سليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"إيهاب جلال، مدرب قدير، وكان من الصعب الموافقة على رحيله، ولكن الإسماعيلي من الأندية المحببة للجميع في مصر وهو اول من أدخل البهجة في الكرة المصرية، بفوزه ببطولة افريقيا على حساب انجلبير، لذلك كان من الصعب رفض طلبه بالتعاقد مع جلال".
وأضاف :"عندما يطلب النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال، لإنقاذ الفريق من الهبوط، فكان من الطبيعي أن يوافق المقاصة".
وتابع :"المقاصة لم يتحايل على القوانين واللوائح، ووجهنا خطاب شكر لإيهاب جلال، على الفترة التي قضاها مع الفريق"، مؤكدًا :"اتخذنا قرار تاريخي، بالموافقة على إنتقال جلال، لتدريب الإسماعيلي".
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