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"الشرقية للدخان" تكشف حقيقة رفع أسعار السجائر (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تعد اكبر مورد لخزانة الدولة من الضرائب، مشيرًا إلى أن الشرقية للدخان هي الوحيدة في السوق، ونراعي هذا الأمر من خلال عدم رفع الأسعار قد الإمكان ، وهذا واضح من عدم رفع الأسعار منذ 3 سنوات، رغم ارتفاع الأجور وفواتير الكهرباء والمياه.

وتابع "أمان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الشرقية للدخان تخدم فئة معينة، خاصة من يدخن السجائر الشعبية، مشيرًا إلى أن الشرقية للدخان تستحوذ على 75% من سوق السجائر في مصر.

وعن امكانية رفع أسعار السجائر هذا العام، قال "امان": "ما أقدرش أقول أه، أو لا، في لجنة تنعقد كل 3 شهور لتحديد امكانية زيادة الأسعار من عدمه".

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