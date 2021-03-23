الأرصاد: هذا موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتحذير من تخفيف الملابس لهذا السبب (فيديو)

أكدت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأحد تم الدخول رسميًا في فصل الربيع، ولكن هناك تأثر بموجة حارة تسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من 6 إلى 8 درجات عن المعدلات الطبيعية.



وأضافت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن القاهرة أمس الاثنين سجلت 35 درجة مئوية، مع موجة من موجات رياح الخماسين وانخفاض الرؤية الأفقية الأمس واليوم ومستمرة حتى اليوم الثلاثاء.



وتابعت أن درجات الحرارة اليوم اقل من 3 إلى 4 درجات ولكنها مازالت مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية لتصل إلى 30 درجة، لافتة إلى أنه بداية من يوم الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة من 9 إلى 10 درجات.



وأوضحت أن درجات الحرارة تسجل يوم الخميس 21 درجة خاصة أثناء الليل، مناشدًا المواطنين بالتخفيف التدريجي للملابس الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن مع توقعات بفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بداية من يوم الخميس.