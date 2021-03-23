الصحة تزف بشرى حول لقاحات كورونا

قال الدكتور علاء عابد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا بفضل القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة، ووصل ما يقرب من 730 ألف جرعة، وهناك حوالي مليون ونصف جرعة في 30 مارس، وبعدها تتوالى الجرعات.



وأضاف "عابد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن ما يقرب من 30 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا، مؤكدًا أن تعدد مصادر لقاحات كورونا شيء إيجابي للغاية.



وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن الدول تعتبر لقاح كورونا أمن قومي صحي، مؤكدًا أن كل اللقاحات آمنة وتحمي من الإصابة بكورونا بنسبة تصل لـ 80%.



وأضاف "عابد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أي أثر جانبي بسيط ينتج عن اللقاح لا يساوي مضاعفات مرض فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب على كل المواطنين الحصول عليه.



وتابع: "أخبار سارة في القريب العاجل عن لقاح كورونا المصري".

