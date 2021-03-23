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خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور هشام العسكري، مدير برنامج الحوسبة وعلوم البيانات في جامعة شابمان الأمريكية، أن سد النهضة الإثيوبي له آثار كارثية، متابعًا: "كلمة كارثية بسيطة عن إللي هيحصل لو الوضع مشي زي ما هو".

وأشار "العسكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن سد النهضة يشكل تهديدًا خطيرًا على المجرى المائي ونهر النيل، لافتًا إلى أن إثيوبيا منطقة نشطة زلزاليًا.

ونوه بأن إثيوبيا لن تتأثر بسلبيات السد؛ لأنه على حدودها مع السودان، أما السودان فسوف تتأثر بالدمار والانهيار، مؤكدًا أن مصر والسودان دول لا يستهان بها، وتستطيع أن تتخذ مواقف ضد ملف سد النهضة.

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