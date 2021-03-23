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شاهد.. تفاصيل إنقاذ طفل بـ"بنها الجامعي" أصيب بانفجار بالرئة بسبب "نصف حبة لب"
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:05 ص
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة بنها، تفاصيل إنقاذ طفل بـ”بنها الجامعي” أصيب بانفجار بالرئة بسبب "نصف حبة لب".
وقال "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أنه احد الزملاء من محافظة المنوفية تحدث إليه بأن هناك طفل يعاني من الكحة منذ أسبوع، وعندما شاهده وجد هواء تحت الرقبة، فقام بنقله الى مستشفى جامعة بنها بشكل سريع، وقام بإعداد له إشاعة مقطعية، فتفاجئ بجزء كبير من الرئة منفجر.
وتابع أن عندما رأى الإشاعة كان لديه شكوك بأن الطفل ابتلع شيء، خاصة انه رأي مثل هذه الحالات كثيرًا، فتم ادخاله له إلى حجرة العمليات، ووجد شيء أبيض يسد الرية، فقام بإخراجه فتفاجئ بأن الرئة مسدودة بسبب نصف لبة، ومن كثر الكحة حدث انفجار في الرئة، مشيرًا إلى أن الطفل كان عمره عام وشهرين
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