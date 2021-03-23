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عادل حمودة يكشف التقرير الذي أنذر ببداية الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:30 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت تقريرًا من 300 صفحة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ورد بهذا التقرير كل ما تتخليه من معلومات معروفة وغير معروفة عن بوتين".

وتابع: "هذا التقرير كان ينذر بوجود رغبة في إعلان حرب باردة ورغبة في ألا يكون بوتين موجود على الساحة السياسية، ولكن بوتين رفع من قيمة روسيا في مواجهة أو مساواة مع الولايات المتحدة".

واستطرد: "فيما يتعلق باتهام بايدن لبوتين بأنه قاتل، فهذا يرجع إلى مقتل أحد العملاء المضادين لروسيا في لندن، حيث قضت المحكمة بأنه قتل على يد روسية، وكذلك المعارض الروسي الذي جرى تسميمه وذهب للعلاج في ألمانيا".

واستكمل حديثه: "ليس واضحًا ما قصده بايدن بهذه التهمة الغريبة ولكن كل التقريرات تشير إلى هذين الواقعتين وهما أقرب وقائع الاتهام وهذا يعني أننا وصلنا إلى الحرب الباردة ووصلت إلى قمة المواجهة وستزداد شراستها يومًا بعد يوم".

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