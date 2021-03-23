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المقاصة يكشف خليفة إيهاب جلال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن المدرب الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لإيهاب جلال، الذي انتقل لتدريب فريق الإسماعيلي.

وقال بكري سليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"هناك لجنة فنية بالنادي تضم وليد هويدي وسيد متولي، تدرس السير الذاتية لبعض المدربين، لاختيار المدير الفني الجديد، خلفًا لايهاب جلال".

وأضاف :"محمد عظيمة، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، ومحمد أبو رحاب، الذي لديه بعض الخبرات الكبيرة في ألمانيا، هما الأقرب لخلافة إيهاب جلال، في المقاصة".

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