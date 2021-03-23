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هيثم شاكر يشوق جمهوره ومحبيه لاغنيته الجديدة "كل الأعذار كاذبة"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك المطرب هيثم شاكر، جمهوره البوستر الخاص لأغنيته الجديدة "كل الأعذار كدابة"، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب هيثم شاكر: "قريبا.. كل الأعذار كدابة لـ هيثم شاكر انتظروا"، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن هيثم شاكر شارك فى مسلسل " حب عمرى " تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالي ومي القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

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