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هاني أبو ريدة: لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة حاليًا
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:41 ص
محمد جمال
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قال هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعضو المكتب التنفيذي “كاف”، إنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد المقبلة.
وأكد أبو ريدة، في تصريحات تلفزيونية: “لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، خاصة وأنني ليس لدي القدرة على العطاء على المستوى المحلي”.
وأضاف: “جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية يضغطون بشكل كبير لإقناعي بالترشح لانتخابات الاتحاد الممقبلة”.
وتابع: “يتم طرح أسمي في كل انتخابات لاتحاد الكرة، لأن الجميع يذكر الإيجابيات عند وقت الهدوء لكن يتم ذكر السلبيات في أوقات الأزمات فقط”.
وأردف: “سأكتفي بالعمل على مئوية اتحاد الكرة خلال عام 2021 فقط، ولا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة”.
واستطرد: “خبر عدم نيتي بالترشح لانتخابات رئاسة الجبلاية، سيجعل الكثير من الأشخاص سعداء للغاية، وأنا سأترك المجال للوجوه الشابة”.
وعن زيارة اتحاد الكرة عقب فوزه بانتخابات فيفا: “اتحاد الكرة بيتي وأمر طبيعي زيارتي للجبلاية ولا أجد أي مبرر لانتقاد ذلك”.
وحول رأيه في اللجنة الخماسية التي أدارات اتحاد الكرة في وقت سابق، أجاب أبو ريدة قائلاً: “مجموعة مميزة وقامت بعملها بشكل مميز، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة أول من هنأني عقب فوزي بانتخابات فيفا”.
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