هاني أبو ريدة: لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة حاليًا





قال هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعضو المكتب التنفيذي “كاف”، إنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد المقبلة.





وأكد أبو ريدة، في تصريحات تلفزيونية: “لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، خاصة وأنني ليس لدي القدرة على العطاء على المستوى المحلي”.





وأضاف: “جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية يضغطون بشكل كبير لإقناعي بالترشح لانتخابات الاتحاد الممقبلة”.





وتابع: “يتم طرح أسمي في كل انتخابات لاتحاد الكرة، لأن الجميع يذكر الإيجابيات عند وقت الهدوء لكن يتم ذكر السلبيات في أوقات الأزمات فقط”.





وأردف: “سأكتفي بالعمل على مئوية اتحاد الكرة خلال عام 2021 فقط، ولا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة”.





واستطرد: “خبر عدم نيتي بالترشح لانتخابات رئاسة الجبلاية، سيجعل الكثير من الأشخاص سعداء للغاية، وأنا سأترك المجال للوجوه الشابة”.





وعن زيارة اتحاد الكرة عقب فوزه بانتخابات فيفا: “اتحاد الكرة بيتي وأمر طبيعي زيارتي للجبلاية ولا أجد أي مبرر لانتقاد ذلك”.





وحول رأيه في اللجنة الخماسية التي أدارات اتحاد الكرة في وقت سابق، أجاب أبو ريدة قائلاً: “مجموعة مميزة وقامت بعملها بشكل مميز، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة أول من هنأني عقب فوزي بانتخابات فيفا”.



