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هاني أبو ريدة: لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة حاليًا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وعضو المكتب التنفيذي “كاف”، إنه لا يفكر في خوض انتخابات اتحاد المقبلة. 

وأكد أبو ريدة، في تصريحات تلفزيونية: “لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، خاصة وأنني ليس لدي القدرة على العطاء على المستوى المحلي”. 

وأضاف: “جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية يضغطون بشكل كبير لإقناعي بالترشح لانتخابات الاتحاد الممقبلة”. 

وتابع: “يتم طرح أسمي في كل انتخابات لاتحاد الكرة، لأن الجميع يذكر الإيجابيات عند وقت الهدوء لكن يتم ذكر السلبيات في أوقات الأزمات فقط”.

وأردف: “سأكتفي بالعمل على مئوية اتحاد الكرة خلال عام 2021 فقط، ولا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة”. 

واستطرد: “خبر عدم نيتي بالترشح لانتخابات رئاسة الجبلاية، سيجعل الكثير من الأشخاص سعداء للغاية، وأنا سأترك المجال للوجوه الشابة”. 

وعن زيارة اتحاد الكرة عقب فوزه بانتخابات فيفا: “اتحاد الكرة بيتي وأمر طبيعي زيارتي للجبلاية ولا أجد أي مبرر لانتقاد ذلك”. 

وحول رأيه في اللجنة الخماسية التي أدارات اتحاد الكرة في وقت سابق، أجاب أبو ريدة قائلاً: “مجموعة مميزة وقامت بعملها بشكل مميز، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة أول من هنأني عقب فوزي بانتخابات فيفا”.

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