Advertisements

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية يشهد قرعة الميني فوتبول (صور وفيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
شهدت قرعة ملحق دوري الميني فوتبول بالمنوفية حضور الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس حسن بدر وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للرياضة وأحمد الجيزاوي رئيس منطقة الميني فوتبول ورفعت الوراقي نائب رئيس المنطقة ومحمد نبيه عضو مجلس إدارة المنطقة ومحمد عباس رئيس لجنة حكام المنوفية السابق، وعلاء شتية مدير عام إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة.
لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.
وحضر القرعة مندوبي الأندية ومراكز الشباب وعددهم 14 فريق تم توزيعهم على مجموعتين تضم كل مجموعة 7 أندية .

وستقام المسابقة بنظام دوري من دور واحد لتحديد أول كل مجموعة ليواجهان بعضهما في لقاء فاصل لتحديد الفريق الذي سيشارك في القسم الثاني الموسم المقبل، بينما سيشارك الوصيف في القسم الثالث، كما ستشارك الأندية المتبقية في القسم الرابع.

وشدد مندوبو الأندية ومراكز الشباب على أهمية توافر دعم مادي من مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصري للعبة الميني فوتبول من أجل الصرف على المباريات وبدلات الحكام وملابس اللاعبين والانتقالات لعدم توافر دعم كافي في مراكز الشباب .
لا يتوفر وصف.

وتقرر إقامة الجولة الأولى يوم الثلاثاء 30 مارس الحالي وأسفرت القرعة عن ما يلي ..

مباريات المجموعة الأولى

1- سمادون مع صنصفط
2-إبراهيم مع شما
3- ميت الواسطى مع الكوم الاحمر
4- جروان "باي"
لا يتوفر وصف.

مباريات المجموعة الثانية

1- اجهور الرمل مع اصطباري
2- مسجد الخضر مع طنوب
3- الحامول مع اصطنها
4- طه شبرا "باي".

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

لا يتوفر وصف.

أخبار تهمك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 10 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 39 مصابا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

12:14 ص

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها