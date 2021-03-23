Advertisements
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية يشهد قرعة الميني فوتبول (صور وفيديو)
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:51 ص
مصطفى الجندي
Advertisements
شهدت قرعة ملحق دوري الميني فوتبول بالمنوفية حضور الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس حسن بدر وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للرياضة وأحمد الجيزاوي رئيس منطقة الميني فوتبول ورفعت الوراقي نائب رئيس المنطقة ومحمد نبيه عضو مجلس إدارة المنطقة ومحمد عباس رئيس لجنة حكام المنوفية السابق، وعلاء شتية مدير عام إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة.
وستقام المسابقة بنظام دوري من دور واحد لتحديد أول كل مجموعة ليواجهان بعضهما في لقاء فاصل لتحديد الفريق الذي سيشارك في القسم الثاني الموسم المقبل، بينما سيشارك الوصيف في القسم الثالث، كما ستشارك الأندية المتبقية في القسم الرابع.
وشدد مندوبو الأندية ومراكز الشباب على أهمية توافر دعم مادي من مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصري للعبة الميني فوتبول من أجل الصرف على المباريات وبدلات الحكام وملابس اللاعبين والانتقالات لعدم توافر دعم كافي في مراكز الشباب .
وتقرر إقامة الجولة الأولى يوم الثلاثاء 30 مارس الحالي وأسفرت القرعة عن ما يلي ..
مباريات المجموعة الأولى
1- سمادون مع صنصفط
2-إبراهيم مع شما
3- ميت الواسطى مع الكوم الاحمر
4- جروان "باي"
1- اجهور الرمل مع اصطباري
2- مسجد الخضر مع طنوب
3- الحامول مع اصطنها
4- طه شبرا "باي".
وحضر القرعة مندوبي الأندية ومراكز الشباب وعددهم 14 فريق تم توزيعهم على مجموعتين تضم كل مجموعة 7 أندية .
وستقام المسابقة بنظام دوري من دور واحد لتحديد أول كل مجموعة ليواجهان بعضهما في لقاء فاصل لتحديد الفريق الذي سيشارك في القسم الثاني الموسم المقبل، بينما سيشارك الوصيف في القسم الثالث، كما ستشارك الأندية المتبقية في القسم الرابع.
وشدد مندوبو الأندية ومراكز الشباب على أهمية توافر دعم مادي من مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصري للعبة الميني فوتبول من أجل الصرف على المباريات وبدلات الحكام وملابس اللاعبين والانتقالات لعدم توافر دعم كافي في مراكز الشباب .
وتقرر إقامة الجولة الأولى يوم الثلاثاء 30 مارس الحالي وأسفرت القرعة عن ما يلي ..
مباريات المجموعة الأولى
1- سمادون مع صنصفط
2-إبراهيم مع شما
3- ميت الواسطى مع الكوم الاحمر
4- جروان "باي"
مباريات المجموعة الثانية
1- اجهور الرمل مع اصطباري
2- مسجد الخضر مع طنوب
3- الحامول مع اصطنها
4- طه شبرا "باي".
Advertisements