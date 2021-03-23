وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية يشهد قرعة الميني فوتبول (صور وفيديو)





مباريات المجموعة الأولى





مباريات المجموعة الثانية



























































شهدت قرعة ملحق دوري الميني فوتبول بالمنوفية حضور الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس حسن بدر وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للرياضة وأحمد الجيزاوي رئيس منطقة الميني فوتبول ورفعت الوراقي نائب رئيس المنطقة ومحمد نبيه عضو مجلس إدارة المنطقة ومحمد عباس رئيس لجنة حكام المنوفية السابق، وعلاء شتية مدير عام إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة.وحضر القرعة مندوبي الأندية ومراكز الشباب وعددهم 14 فريق تم توزيعهم على مجموعتين تضم كل مجموعة 7 أندية .وستقام المسابقة بنظام دوري من دور واحد لتحديد أول كل مجموعة ليواجهان بعضهما في لقاء فاصل لتحديد الفريق الذي سيشارك في القسم الثاني الموسم المقبل، بينما سيشارك الوصيف في القسم الثالث، كما ستشارك الأندية المتبقية في القسم الرابع.وشدد مندوبو الأندية ومراكز الشباب على أهمية توافر دعم مادي من مديرية الشباب والرياضة والاتحاد المصري للعبة الميني فوتبول من أجل الصرف على المباريات وبدلات الحكام وملابس اللاعبين والانتقالات لعدم توافر دعم كافي في مراكز الشباب .وتقرر إقامة الجولة الأولى يوم الثلاثاء 30 مارس الحالي وأسفرت القرعة عن ما يلي ..1- سمادون مع صنصفط2-إبراهيم مع شما3- ميت الواسطى مع الكوم الاحمر4- جروان "باي"1- اجهور الرمل مع اصطباري2- مسجد الخضر مع طنوب3- الحامول مع اصطنها4- طه شبرا "باي".