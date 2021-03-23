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عبد المقصود يكشف موعد انضمامه لجهاز كارتيرون في الزمالك

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف أحمد عبد المقصود المدير الفني لنادي الصقر السعودي، موعد وصوله إلى القاهرة تمهيدا للانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبد المقصود" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : من المقرر أن اتواجد في القاهرة يوم السبت المقبل، ولذلك عقب انتهاء مباراة الفريق مع الوطني المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

واضاف: مجلس إدارة نادي الصقر سوف يتحمل تكلفة سفري إلى القاهرة، ومن المفترض أن يتم حجز تذاكر الطيران يوم الجمعة عقب المباراة.

وأتم : الزمالك بيتي وشرف لي التواجد في الجهاز الفني، بالإضافة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني يعرفني منذ فترة وخوض ضده مباريات ودية أثناء قيادته نادي التعاون السعودي.

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