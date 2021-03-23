ماجد المهندس يطرح أحدث أغنياته الجديدة"كيفك" عبر اليوتيوب



طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغنياته الجديدة بعنوان "كيفك"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب ".



وحققت الأغنية خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة، وهي من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.





يذكر أن آخر أغانى الفنان ماجد المهندس هى أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد، وحققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.