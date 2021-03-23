"الشرشابي" يجتمع مع رؤساء فروع النظافة لشرح أهمية الكنس الآلي

قام اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم بالاجتماع مع جميع مديري المناطق رؤساء الفروع وسائقي المعدات الخاصه بالكنس الآلي على مستوى الهيئة.



