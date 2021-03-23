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"الشرشابي" يجتمع مع رؤساء فروع النظافة لشرح أهمية الكنس الآلي
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:20 ص
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم بالاجتماع مع جميع مديري المناطق رؤساء الفروع وسائقي المعدات الخاصه بالكنس الآلي على مستوى الهيئة.
وتناول الاجتماع كيفيه التعامل والمحافظة على تلك "المكانس" لأهميتها في العمل بجميع أنحاء القاهرة، كما واستمع إلى شرح من المهندس برئ مدير عام المبيعات في الشركة المصنعة لتلك المكانس وكذلك مدير عام الصيانة، لشرح الطريقة الصحيحة في العمل مع المعده وتفادي الأضرار الجسيمة التي تتم من بعض السائقين.
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