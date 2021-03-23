ميدو يفتح النار على حسام البدري

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بسبب النزول بالأعمار السنية، مؤكدًا أحقية محمد عبدالمنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بالانضمام لصفوف الفراعنة.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه من حق أي لاعب أن ينضم إلى صفوف المنتخب الوطني مهما كان عمره.





وأشار إلى أنه كان يجب أن يتم استدعاء محمد عبد المنصف للمنتخب بعد الأداء الذي قدمه مع وادي دجلة، موضحاً أنه يختلف معه في الطريقة التي عبر بها عن استياؤه من عدم انضمامه، مؤكدا أن هذه الأمور تصعب موقفه بعد ذلك.





واستكمل، "محمد عبد المنصف أفضل من كل الحراس الذين انضموا لقائمة المنتخب المصري بعد محمد الشناوي".



