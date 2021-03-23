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موعد مباراتي تشيلسي وبورتو فى دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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أوقعت قرعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نادي تشيلسي الإنجليزي فى مواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نادي بورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب نادي بورتو البرتغالي يوم 6 يناير بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن يوم 14 أبريل.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان تشيلسي قد تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد بينما تأهل بورتو البرتغالي أمام يوفنتوس الإيطالي.

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