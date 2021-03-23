وفاء عامر تغازل شيماء سيف في أحدث ظهور لهما.. فماذا قالت؟

تحرص الفنانة وفاء عامر على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت وفاء عامر فيديو لها مع الفنانة شيماء سيف عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلقت وفاء عامر قائلة " شيماء سيف القلب الطيب و الحنية ".يذكر أن وفاء عامر شاركتمؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور.