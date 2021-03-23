Advertisements

وفاء عامر تغازل شيماء سيف في أحدث ظهور لهما.. فماذا قالت؟

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة وفاء عامر على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت وفاء عامر فيديو لها مع الفنانة شيماء سيف عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلقت وفاء عامر قائلة " شيماء سيف القلب الطيب و الحنية ".


يذكر أن وفاء عامر شاركتمؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور.

أخبار تهمك

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 14 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 39 مصابا بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها