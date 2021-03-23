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أستاذ طب نفسي يهاجم برنامج رامز جلال: إهانة شديدة للملايين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:44 ص
رامز جلال
رامز جلال
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أعرب الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية، عن استيائه مما يتداول مؤخرًا أن برنامج رامز جلال هذا العام باسم "رامز مريض نفسي".

وقال "عكاشة"، إنه في حالة صحة هذا الأمر فلا يجب إطلاقا في وقت كل العالم يتجه إلى إزالة الوصمة عن المريض النفسي، وأنه يعاني من خلل ومرض في المخ، وأن المرض النفسي بسبب السحر والأشياء الغيبية، ولا أي نوع من أنواع الخرافات، فنجد أحد البرامج يسمي (رامز مريض نفسي)، لم نعتد أن يقال مثلا إن مريض بالسرطان أو أن كريمة مريضة بالقلب، فهذا ليس عنوان الا لإثارة السخرية والتنمرعلى المريض النفسي، فيجب على القائمين على هذا البرنامج أن يحاربوا لإزالة الوصمة عن المريض النفسي وإلا يكون بهذا الشكل، فإننا نرى أفلامًا أجنبية، ولا يمكن أن يظهر المريض النفسي وكأنه مادة للسخرية أو مادة للضحك، فهذا عمل غير خلاق وغير حضاري، عمل ضد كل الأشياء التي تحدث في العالم الآن، ويكفي أننا نعرف أن من كل أربعة أشخاص موجودين في العالم، واحد يعاني من مرض نفسي وأن عدد المرضي النفسيين في العالم بالمليارات وزادت مع انتشار مرض كوڤيد ١٩.

وأضاف: هل في الوقت الذي يفترض أن نقف فيه بجانب المريض النفسي، نتنمر عليه ونسيء إليه بتسمية البرنامج بهذا العنوان ويبرر تصرفاته غير الطبيعية بأنه "مريض نفسي"، هذا البرنامج غير علمي، المريض النفسي مثله مثل المريض العادي، لأن معظم الأشياء التي يعاني منها تكون داخلية ولا يعبر عنها ولكن بالفحص يستطيع المتخصصين تحديد إذا كان مريض نفسي أم لا، وما يحدث -إن صدقت الأخبار- أن البرنامج بهذا الاسم إهانة شديدة لملايين من البشر الذين سيحتقرون وسينظرون إلى الحضارة المحدودة من إنتاج هذا البرنامج.

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