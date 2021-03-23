مدرب الإسماعيلي السابق: الزمالك سبب رغبتي في التدريب بالدوري المصري

كشف دراجان يوفيتش المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن السبب في رغبته في التدريب بالدوري المصري الممتاز، هو نادي الزمالك.





وقال يوفيتش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بعد مواجهة الزمالك أثناء تدريبي لفريق أول أغسطس الانجولي، قررت التدريب في الدوري المصري".





وأوضح أنه وافق على الفور على تدريب الإسماعيلي، نظرًا لأنه نادي كبير، مشيراً إلى أنه كان يعلم الظروف الصعبة التي يمر بها، وعلى الرغم من ذلك فهو يظل نادٍ كبير.



