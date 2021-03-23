Advertisements

مدرب الإسماعيلي السابق: الزمالك سبب رغبتي في التدريب بالدوري المصري

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشف دراجان يوفيتش المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن السبب في رغبته في التدريب بالدوري المصري الممتاز، هو نادي الزمالك.

وقال يوفيتش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بعد مواجهة الزمالك أثناء تدريبي لفريق أول أغسطس الانجولي، قررت التدريب في الدوري المصري".

وأوضح أنه وافق على الفور على تدريب الإسماعيلي، نظرًا لأنه نادي كبير، مشيراً إلى أنه كان يعلم الظروف الصعبة التي يمر بها، وعلى الرغم من ذلك فهو يظل نادٍ كبير.

أخبار تهمك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم عيسى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تحذر المصريين من الفترة المقبلة بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 10 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 39 مصابا بكورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:07 م

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

12:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها