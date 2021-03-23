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دراجان يوفيتش: جيرالدو لاعب مميز وبيئة الدوري المصري لم تساعده على النجاح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد دراجان يوفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، أن جيرالدو لاعب الأهلي السابق، لاعب مميز ولكنه لم يتناسب مع الدوري المصري.

وقال يوفيتش في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جيرالدو لاعب مميز، وأعتقد أن أسلوب لعب الكرة المصرية هو أبرز أسباب عدم نجاحه مع الأهلي".

وتابع، "جيرالدو كان أحد أهم لاعبي أول أغسطس الانجولي، وتكيف مع الفريق بشكل أكبر في الجوانب الهجومية عن الدفاعية، ولم يجد ذلك في مصر".

وأشار إلى أن أري بابل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لاعب رائع، موضحا أنه سيضيف الكثير للاسماعيلي مع الوقت.

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