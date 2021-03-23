مساعد باتشيكو: تمنيت فوز الزمالك على الترجي رغم رحيلنا

أكد أليكس كوستا، المدرب المساعد لباتشيكو، أنه شاهد مباراة الزمالك والترجي تحت قيادة كارتيرون، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف في القاهرة.





وقال أليكس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شاهدت مباراة الترجي وحزنت للغاية بخسارة الزمالك ".





وأكمل: "كنت أتمنى الفوز خاصة أنها مباراة حاسمة في مشوار الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا".





وأتم:"لا أقدر على تقييم أداء الزمالك وتراجعه لأنني كنت خارج الفريق ورحلت، لكن في كل الأحوال الخسارة كانت صعبة ولم يكن يوم الفريق".



