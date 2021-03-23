مساعد باتشيكو يكشف مفاجأة بشأن رحيل الجهاز الفني

أكد أليكس كوستا، المدرب المساعد لباتشيكو، أن مسألة إقالتهم من تدريب الزمالك كانت محيرة بالنسبه لهم خلال الفترة الماضية.





وقال أليكس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نتابع الصحف التي تتحدث عن إقالتنا لكن لم يتحدث معنا أحد لذلك كان الموضوع محير لنا".





وأكمل: "قبل مباراة سيراميكا كليوباترا رأينا في أعين اللاعبين أننا سنرحل، وأول من تحدث معنا عن الرحيل هى الإدارة المالية بعد المباراة عند الساعة الحادية عشر مساءا بأنهم قرروا إنهاء العقد".





وأتم: "لم اتفاجئ برحيلنا لأن هذه كرة القدم، أتمنى التوفيق للفريق بالمرحلة المقبلة".



