مساعد باتشيكو ينتقد كارتيرون بسبب تصريحاته

أكد أليكس كوستا، مساعد باتشيكو، أن تصريح كارتيرون عن تراجع الحالة البدنية للاعبين بمباراة الترجي مبرر غير حقيقي.





وقال أليكس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تصريح كارتيرون مبرر غير حقيقي، لم يكن هناك إصابات والحالة البدنية كانت عالية رغم خوض مباراة كل 3 أيام".





وأكمل: "لا يجب أن يتحدث عن الحالة البدنية بعد خوض مرانين فقط، تصريحاته كانت غير احترافية".



