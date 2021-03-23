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بيان جديد للأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، أعلنت فيه بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان: "انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسا علي السواحل الغربية حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا ويبقى مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة على أن تنخفض الحرارة في نهاية اليوم وأن ظل حار على جنوب البلاد".

وأضافت: "كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد يصاحبها إثارة الرمال تصل إلى حد العاصفة على سيناء كما تنتقل كميات من الأتربة والرمال مع دخول الصباح إلى شمال وجنوب الصعيد".

وتابعت: "ويبقى التحذير من انخفاض الرؤية الأفقية على كافة الطرق بسبب الرمال المثارة".

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