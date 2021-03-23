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حقيقة إلقاء حازم إمام قميصه في وجه باتشيكو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أليكس كوستا، مساعد باتشيكو، أن حازم إمام لم يلقى قميصه في وجه باتشيكو، وان هذا الحديث عاري تمام عن الصحة 

وقال أليكس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يحدث وأن ألقى حازم إمام قميصه في وجه باتشيكو هذه كذبة كبيرة، اللاعب علاقته ممتازة مع المدرب وكان يعاني من الإصابة".

وتابع: "مرتضى منصور كان شخصية قيادية حقيقية ويعرف كيف يتعامل وجميعنا نعلم ذلك عنه لكن حدث تغيير في الإدارة مع أشخاص لا نعرفهم".

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