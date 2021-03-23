دراجان يوفيتش: الأهلي يشبه الأندية الأوروبية وموسيماني مدرب مميز









تحدث دراجان يوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، الذي قدم استقالته قبل أيام، عن مواجهته للأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه يفضل كرة الأحمر.





وقال يوفيتش في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كوني واجهت الأهلي والزمالك أثناء تدريبي للإسماعيلي، فأرى أن كليهما مختلف بشكل كبير".





وتابع، "الأهلي يلعب كرة مباشرة بشكل أكبر، أما الزمالك فيعتمد على الخروج بالكرة بصبر وحرص أكبر، ولكني بشكل شخصي أفضل الكرة المباشرة التي يلعبها الأهلي، والتي تلعب بها معظم الأندية الأوروبية".





واستكمل، "موسيماني مدرب مميز، قبل أن أواجهه مع الاسماعيلي تابعت مباريات الأهلي الأخيرة بشكل جيد، وخاصة مباراتهم أمام فيتا كلوب في مصر، وجدت أداء مميز وتفاهم كبير بين جميع اللاعبين، هكذا تلعب المباريات الهجومية".



