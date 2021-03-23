وكيله: يوفيتش يفضل التدريب في الدوري المصري عن الدوريات المجاورة





أكد إسلام همام وكيل أعمال دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، أن رحيله جاء بناءًا على رغبته بسبب عدم التوفيق.





وأوضح وكيل أعمال دراجان يوفيتش، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن يوفيتش تلقى عرضًا من نادي جزائري يشارك بدوري أبطال إفريقيا، إلا أنه رفض ذلك.





وأشار إلى أن يوفيتش يرفض العمل في تلك المنطقة إلا بالدوري المصري الذي يراه الأفضل في المنطقة.



