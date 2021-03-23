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ربيع ياسين: كنت انتظر التكريم في اتحاد الكرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجت أنه فرض لاعبين من منتخب الشباب على اندية الدوري وشاركوا بصفة اساسية في الدوري الممتاز عقب البطولة.

وقال ربيع في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أنه دخل المستشفي 3 مرات وكان يحرص على التواجد في الملعب مع منتخب الشباب بالمباريات الهامة رغم مرضه.

وتابع، أن الاصابة بالكورونا نصيب، وانه كان يتعامل بالمشورة في اختيارات اللاعبين ببطولة افريقيا.

وأتم، أنه كان ينتظر التكريم من اتحاد الكرة نظرا لما قدمه خلال الفترة الماضية وليس اتهامه.

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