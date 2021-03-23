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مساعد باتشيكو يكشف حقيقة تمرد ساسي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:22 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد أليكس كوستا، مساعد باتشيكو، أن استبعاد محمد أبو جبل من حراسة مرمى الزمالك كان قرارا فنيا. 

وقال كوستا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "استبعاد الحارس محمد أبو جبل قرارا فنيا، باتشيكو قرر الإعتماد على جنش".

وأكمل: "كذلك عدم تسديد محمود علاء لركلات الجزاء كان قرارا فنيا جاء بعد إهداره لركلتين".

وأتم: "ساسي لاعب مميز ولا نعلم شئ عن تمرده قبل مواجهة الرجاء المغربي، كما كنا في حاجة لمصطفى محمد فنيا ولكن قرار بيعه خاص بمجلس الإدارة".

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