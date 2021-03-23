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الأهلي يكشف حقيقة استفادته من رامز جلال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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تحدث جمال جبر المتحدث الإعلامي للأهلي عن حقيقة مشاركة نجوم الفريق محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومروان محسن في برنامج المقالب (رامز مريض نفسي)الذي يقدمه رامز جلال والمقرر عرضه في رمضان المبارك.

و توجه ثلاثي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية من أجل تصوير حلقاتهم في البرنامج داخل أحد الملاهي في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، رفض جبرما تردد عن انتعاش خزينة الأهلي بسبب مشاركة اللاعبين في البرنامج على الرغم من تأكيده على حصول النادي على نسبة 20% من المقابل المادي الذي يقدم للاعبين مقابل ظهورهم مع الفنان رامز جلال في برنامجه, حيث أكد أن الأهلي أكبر من أن تنتعش خزينته بنسبة من المقابل المالي للظهور الإعلامي للاعبين وأن النادي يعيش فترة استقرار مادي بعد البطولات والاستثمارات الأخيرة.

وأفاد جبر بأن ظهور اللاعبين في البرنامج جاء بعد الحصول على إذن من الأهلي، حيث أنه لا يمكن لأي لاعب الظهور في أي برنامج رياضي دون إذن النادي وبالفعل النادي يحصل على 20 بالمئة من المقابل المادي للظهور الإعلامي للاعبين ويكون توقيت تصوير الحلقات لا يتعارض مع تدريبات الفريق أو مبارياته.

وشدد جمال جبر على النظام القوي في الأهلي والذي ينظم تعامل أي عنصر بداخله مع الجهات الأخرى ومن بينها الجهات الإعلامية ولا يحدث شيء داخل النادي أو خارجه بدون علم الإدارة والاحتكام للوائح والقواعد الموجودة داخل الفريق.

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