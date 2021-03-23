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ميسي حائر بسبب مستقبله مع برشلونة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم حسم موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من التجديد مع النادي الكتالوني خلال الفترة الحالية والاستمرار من عدمه.

وأفاد ميكيل بلاسكيز الصحفي الموثوق لدى صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي يقضي موسمه الأخير في برشلونة، حيث يمكنه التوقيع مجانًا لأي نادي آخر ويرغب النادي الكتالوني في استمراره كما أكد خوان لابورتا الرئيس الجديد لجمهور البرسا.

ونقل ميكيل بلاسكيز عن مصادر مقربة من ليونيل ميسي أن البرغوث الأرجنتيني لم يتخذ بعد موقفه بشأن الاستمرار في برشلونة من عدمه.

وأوضح ميكيل بلاسكيز أن ميسي يصب تركيز الحالي مع برشلونة ويرغب في مساعدة البرسا في الفترة المتبقية من الموسم وقيادة النادي الكتالوني إلى الانتصارات والألقاب في نهاية الموسم الحالي.

وأكد ميكيل بلاسكيز أن الإدارة الجديدة لبرشلونة برئاسة خوان لابورتا لم تتقدم حتى الآن بأي عروض لميسي من أجل التجديد والبقاء ويبقى وضع النجم الأرجنتيني على ما هو عليه منذ بداية الموسم.

وأشار ميكيل بلاسكيز إلى أنه هناك لقاء مرتقب بين ميسي ولابورتا في الفترة المقبلة وسيتوقف قرار ميسي على المقابلة سواء بالتجديد أو الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

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