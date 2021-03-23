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حقيقة مفاوضات الأهلي مع الهوني

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن حقيقة التفاوض مع المحترف الليبي حمدو الهوني جناح أيسر فريق الترجي التونسي، لبحث إمكانية ضمه إلي القلعة الحمراء.

وصرح المصدر لـ "الفجر الرياضي": لا يوجد أي مفاوضات مع الليبي حمدو الهوني، لاعب الترجي التونسي، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأوضح: لقد قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الهوني على إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول علي خدماته، وسوف نقوم بعرضه علي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأشار: حيث ان وكيل اللاعبين أكد لنا أن الهوني سيوافق علي الرحيل واللعب للأهلي، في حال تقدمت إدارة الشياطين الحمر بعرض للحصول علي خدماته لناديه الترجي.

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