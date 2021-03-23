يوفنتوس يفكر في إعادة مويس كين

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي في عودة لاعبه السابق مويس كين، لاعب إيفرتون الإنجليزي والمعار إلي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم واحد.





وكشفت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، إن يوفنتوس يدرس تقديم عرضًا رسميًا لنادي إيفرتون، من أجل إعادة مويس كين إلي قلعة تورينو مرة أخري.





وكان كين أنتقل إلي التوفيز في صيف عام 2019، قادمًا من السيدة العجوز مقابل 27 مليون يورو، ثم انتقل في صيف عام 2020 إلي النادي الباريسي لمدة موسم واحد، وسيعود إلي النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي





وشارك كين مع باريس سان جيرمان 33 مباراة وسجل 17 هدفًا وصنع هدفًا واحد، بينما لعب مع إيفرتون 37 مباراة وأحرز 4 أهداف فقط وصنع هدفين اخرين.



