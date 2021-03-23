الإسماعيلى يفاوض حارس الزمالك لضمه في الصيف

يبحث مسؤولو الإسماعيلي التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ونجم الدراويش السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





عرض الإسماعيلي للتعاقد مع محمد عواد

تقدم مسؤولو النادي الإسماعيلي بعرض جاد إلى محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للرحيل إلى القلعة الصفراء بداية من الموسم الجديد.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخ النادي الإسماعيلي، أن إدارة الدراويش تواصلت مع محمد عواد حارس الزمالك، من أجل العودة للفريق خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وتابع المصدر أن مسؤولي النادي الإسماعيلي أوضحوا لمحمد عواد ضرورة عودته إلى القلعة الصفراء، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لإستعادة مستواه الفني الذى كان عليه فى السنوات الماضية.





وأتم المصدر أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لم يحسم موقفه بعد من الرحيل إلى الإسماعيلي في الصيف المقبل أو البقاء مع الزمالك.



