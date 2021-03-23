Advertisements

الإسماعيلى يفاوض حارس الزمالك لضمه في الصيف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يبحث مسؤولو الإسماعيلي التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ونجم الدراويش السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

عرض الإسماعيلي للتعاقد مع محمد عواد
تقدم مسؤولو النادي الإسماعيلي بعرض جاد إلى محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للرحيل إلى القلعة الصفراء بداية من الموسم الجديد.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخ النادي الإسماعيلي، أن إدارة الدراويش تواصلت مع محمد عواد حارس الزمالك، من أجل العودة للفريق خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وتابع المصدر أن مسؤولي النادي الإسماعيلي أوضحوا لمحمد عواد ضرورة عودته إلى القلعة الصفراء، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لإستعادة مستواه الفني الذى كان عليه فى السنوات الماضية.

وأتم المصدر أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لم يحسم موقفه بعد من الرحيل إلى الإسماعيلي في الصيف المقبل أو البقاء مع الزمالك.

أخبار تهمك

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ 35 دقيقة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 13 ساعة

شريف دسوقي يبكي على الهواء: "أنا بتاع ربنا ومش خمورجي" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 16 ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:40 ص

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

09:28 م

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها