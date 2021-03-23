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أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث الفرنسي إيريك أبيدال السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، عن الأزمة الشهيرة والصدام بينه وبين القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا الأول.

تصريحات فيدال بشأن أزمته مع ميسي
وقال أبيدال السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني بشأن أزمته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: "أعتقد أنني كنت على حق. كان هناك لاعبون بحاجة للتدرب أكثر. هذا ما قلته، لم أقل إن هناك لاعبين يريدون التخلص من المدرب".

وتابع الفرنسي: "ميسي كلمني شخصياً. وكان بيننا نقاش قوي، لكني أتقبله. الأمر يستدعي الوضوح. كان الشخص الوحيد الذي كلمني بوضوح، وأحترم هذا".

وواصل سكرتير برشلونة السابق تصريحاته موضحا: " أتفهم أيضاً أن ميسي هو القائد وأراد الدفاع عن الفريق.
 لكن لم يسبق لي أن قلت إن ميسي طلب إقالة المدرب، أبداً".

وأتم: "الفريق في عهد فالفيردي كان بحاجة لتدريبات أكثر في نظري. حينما كنت لاعبا مع جوارديولا، كان الأمر كالتالي: تريد أن تكون الأفضل؟ عليك أن تتدرب مثل الأفضل. يمكنك الفوز بالألقاب فقط إذا تدربت طيلة الأسبوع".

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