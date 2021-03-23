تعرف على القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكينيا والمعلق

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، وخاصة الجمهور المصري، المباراة المنتظرة بين منتخبي مصر وكينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.ط





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي مصر وكينيا، يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، عند الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.





وكشفت مجموعة بي إن سبورتس عن القناة الناقلة لمباراة مصر وكينيا، حيث من المقرر أن تذاع على قناة beIN Sports 4، وهي المُرقمة برقم 6 في جهاز الاستقبال لبث مباراة مصر وكينيا على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها ستديو تحليلي، بتعليق أحمد الطيب.





ويحتل المنتخب المصري صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 8 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، فيما يأتي المنتخب الكيني ثالثًا برصيد 3 نقاط.





ويأمل المنتخب المصري في حصد نقطة على أقل تقدير من مباراته المقبلة لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكاميرون.



