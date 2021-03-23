يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن موقفه من استمرار أو رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الفترة المقبلة.





وأكد فابيو باراتيسي مدير يوفنتوس، بعد الخسارة أمام بينيفنتو، أن ناديه متمسك ببقاء كرستيانو رونالدو، مشيراً إلى أنه لن يتم السماح له بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعلى عكس هذه التصريحات، كشفت تقارير صحفية، أن خورخي مينديز وكيل أعمال الدون البرتغالي، يقوم بالبحث في الأندية التي تراقب موكله لجس النبض، أمثال باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد.





وأوضحت التقارير ذاتها أن ضم رونالدو في باريس سان جيرمان، يرتبط ارتباط وثيق بمستقبل كيليان مبابي، خاصة وأن النجم الفرنسي لم يجدد عقده حتى الآن.



