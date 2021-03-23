موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق المريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني، يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، على ملعب الهلال بأم درمان، في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرائعة بتوقيت مكة المكرمة.





وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين، انتهت بفوز كبير للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وأحرز الأهداف محمد مجدي أفشة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووالتر بواليا.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادل وهزيمة، بينما يتواجد المريخ في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل في لقاء، وخسر في 3 مواجهات.



