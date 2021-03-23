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موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا ثقيلًا على فريق مولودية الجزائر، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره مولودية الجزائر، يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وشهدت العديد من الفرص الضائعة من جانب الفارس الابيض.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادلين، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، بعدما تعادل في لقاءين، وخسر في مباراتين.

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