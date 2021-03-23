شريف دسوقي يبكي على الهواء: "أنا بتاع ربنا ومش خمورجي" (فيديو)





دخل الفنان شريف دسوقي في نوبة بكاء على الهواء، مؤكدً أنه لا صحة لما تردد من شائعات كاذبة، بدخلوه الإستوديو وهو في حالة سُكر.





وعن ما تردد حول دخوله مصحة نفسية مؤخرًا أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "الحكاية"، أنه لا صحة لما أثير عنه، موضحًا: " أنا دخلت المستشفى بعد تعرضي للإصابة في قدميوما زالت أتلقى العلاج".





"وعن سبب تهديده بالاعتصام قال: "بتحايل عشان أخد حقي وعايز فلوسي وشقايا اللي اشتغلت بيها" موضحًا: "أنا عندي فلوس عند أكثر من منتج، عن أعمال فنية انتهى فعلًا من تصويرها.