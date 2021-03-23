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موعد مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تترقب جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية، لقاء إتحاد جدة ضد الهلال، في قمة مواجهات الجولة 25 من الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، مقابل 42 نقطة لغريمه الإتحاد، بعد مرور 24 جولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، مساء الجمعة 9 أبريل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتنطلق المباراة عند تمام الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت القاهرة، 8:50 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 5:50 بتوقيت جرينتش.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول قد انتهت بالعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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