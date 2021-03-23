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عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:50 ص
جو بايدن
جو بايدن
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نقلت قناة العربية عن وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يعترف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك.

وأشارت إلى أن بايدن سيكون أول رئيس أميركي يعترف بإبادة الأرمن تحت الحكم العثماني.

وأوضحت أن بايدن سيعترف بإبادة الأرمن الجماعية التي ارتكبها العثمانيون عام 1915.

يذكر أن الإبادة الجماعية للأرمن أو مذابح الأرمن أو المحرقة الأرمنية هي عملية القتل الجماعي الممنهج وطرد الأرمن التي حصلت في أراضي الدولة العثمانية على يد حكومة جمعية الاتحاد والترقي خلال الحرب العالمية الأولى. ورغم أن مجازر متفرقة قد ارتكبت بحق الأرمن منذ منتصف العام 1914م، فإن المتفق عليه أن تاريخ بداية الإبادة هو 24 أبريل 1915م، وهو اليوم الذي جمعت فيه السلطات العثمانية مئات من المثقفين وأعيان الأرمن واعتقلتهم ورحلتهم من القسطنطينية (إسطنبول اليوم) إلى ولاية أنقرة حيث لقي أغلبهم حتفه.

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جو بايدن بايدن الفجر الأتراك إبادة الأرمن

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