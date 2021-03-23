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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار بأمريكا لـ10 قتلى
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:54 ص
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بارتفاع حصيلة إطلاق النار في متجر بولاية كولورادو الأميركية إلى عشرة أشخاص.
كانت وسائل إعلام أمريكية، قد كشفت عن وقوع حادث إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية كولورادو، ما أسفر عن 6 قتلى على الأقل.
وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد أعلنت الشرطة الأميركية عن اعتقال منفذ حادث إطلاق النار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو.
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