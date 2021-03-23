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بعد إعادة طرحه.. "Avatar" يتصدر شباك التذاكر الصيني

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
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تصدر فيلم الذي طرح في 2009 "Avatar"  شباك التذاكر الصيني في نهاية هذا الأسبوع، بعد إعادة طرحه مرة خري في 12 مارس بالصين بإيرادات بلغت 14 مليون دولار على مدى ثلاثة أيام.


وحقق Avatar إجمالي إيرادات 44 مليون دولار حتى الآن، بعد عشرة أيام من إعادة طرحه، مع العلم ان الفيلم حصد 203 ملايين دولار عندما طرح في  الصين عام 2010.


يذكر أن "أفاتار" احتفظ بلقب أعلى إيراد فيلم في التاريخ  لعقد من الزمن محققًا 2.7897 مليار دولار من المبيعات العالمية، ولكن في أبريل 2019، تجاوزه فيلم "Avengers" بإجمالي 2.7902 مليار دولار، لكن عاد "Avatar  للصدارة  مرة أخرى بعد عرضه بالصين.

بعد إعادة طرحه.. "Avatar" يتصدر شباك التذاكر الصيني
بعد إعادة طرحه.. "Avatar" يتصدر شباك التذاكر الصيني

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